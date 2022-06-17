أعراض وباء غامض يتفشى بشكل واسع

وكالات(صدى):

ظهر في كوريا الشمالية وباء جديد غامض في ظل اجتياح البلاد وباء كورونا وضعف النظام الصحي لمقاومة كليهما.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية :” أنه وباء معوي حاد في جنوب غرب مدينة هايجو.”

وأفاد بعض مراقبي النظام الصحي بإن الوباء المعوي في كوريا الشمالية من المحتمل أن يكون مرضاً معدياً مثل “التيفود” أو “الزحار” أو “الكوليرا”.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA) :” أن “كيم جونج أون” قام بتوزيع الأدوية الاحتياطية لأسرته لمن تم تشخيص إصابتهم بـ الوباء المعوي الحاد.”

وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت الشهر الماضي عن ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض الحمى.

وتابع الطبيب آهن: “إن تفشي الحصبة أو التيفود ليس شائعًا في كوريا الشمالية، ووصف الأمر بأنه أشبه برسالة سياسية أكثر منها رسالة طبية.”