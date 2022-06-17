بالصور.. مواصفات وطرازات رام بيك اب المتوفرة في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تأتي سيارات رام بيك اب في المملكة، بأربعة طرازات مختلفة، رام 1500 كلاسيك و رام 1500 2022 و رام 1500 TRX و رام 2500، وإليك تعريف بسيط لكل منها.

تتوفر رام 1500 الجيل الرابع من السيارة، مع خيارين للمحرك V6 بقوة 305 حصان أو V8 هيمي بقوة 395 حصان، ويبدأ سعر الطراز من 130,087 ريال.

كما تتوفر رام 1500 الجديد بأربعة فئات هي Bighorn (بيج هورن) و Rebel (ريبل) و Laramie (لارامي) و Limited (ليمتد), مع نفس خياري محرك رام 1500 كلاسيك، وتتميز بتكنولوجيا حديثة مع شاشة 12 بوصة ونظام ملاحة، وسعرها يبدأ من 183,304 ريال.

وتتميز رام 1500 TRX بالإصدار الأعتى قوة وأداء وتأتي بمحرك سوبرتشارج يولد قوة 702 حصان وعزم دوران 881 نيوتن متر.

وجاءت رام 2500 للمهام الثقيلة، تصل بفئة باور واجن، وتعد من أبرع البيك اب في مهام نقل المعدات والحمولة عن فئة الشاحنات ذات المهام الثقيلة.