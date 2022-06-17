بالفيديو.. سعودية تحقق 3 بطولات متتالية في الرياضات الإلكترونية

الرياض(صدى):

حققت السعودية نجد فهد 3 بطولات متتالية في الرياضات الإلكترونية، حيث حصدت ذهبية دورة الألعاب الرياضية الخليجية.

وأوضحت “فهد” أنها حققت أول بطولة لي في 2020 بطولة العالم للجامعات وكانت أول امرأة سعودية تحقق بطولة عالمية على مستوى الرياضات الإلكترونية.

كما حققت بطولة الجامعات السعودية 2021 و 2022 وآخرها الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية، بحسب قناة “العربية السعودية”.

وأضافت: “أكثر شئ صعب بالنسبة للرياضات الإلكترونية هو استمرار اللاعب في جعل ذهنه حاضر وتركيزه الكامل على اللعبة وهى أكبر مشكلة تواجه اللاعبين والاستعدادات”.

ووجهت رسالة للاعبين قائلة: “يجب أن يثق اللاعب في مهاراته وإمكانياته ويحاول الظهور لأنه أول طريق النجاح وإثبات مهاراتك لتستطع الوصول للعالمية”.