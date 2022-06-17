كيف يصمد المضاربون والمستثمرون أمام تقلبات الأسواق و رياح التضخم؟

الرياض(صدى):

تحدث المحلل المالي تركي فدعق عن كيفية صمود المضاربون والمستثمرون أمام تقلبات الأسواق ورياح التضخم.

وأوضح “فدعق” أنه يجب العودة للمفاهيم الأساسية للاستثمار في الأسواق المالية وللخطة الأساسية، وهو وضع خطة مالية للمستثمر في السوق وبناءً عليه يتوجه نحو الاستثمار في هذه الأوراق .

وأضاف: “هنالك حد أدنى من رأس المال ومتابعة الشخص نفسه للسوق اليومي ويتخذ القرارات بنفسه، ووضع خطة مالية للاستثمار يتوقع فيها المستثمر ويضع مستوى المخاطرة الذي يستطيع تحمله”، وذلك بحسب برنامج “أوراق تداول”.