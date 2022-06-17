محمد العلي: بعض مواقع مشاريع الإسكان لا تشجع المواطن على الشراء فيها (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى، المهندس محمد العلي أن بعض مواقع مشاريع الإسكان، لا تشجع المواطنين على الشراء فيها وبعضها غير صالح للسكن.

وقال” العلي ” خلال مداخلة فيديو على برنامج “عين الخامسة”: أن هذه المشاريع يمكن تجاوزها بإنشاء بنية تحتية لها وتطوير هذه المناطق وإيصالها بوسائل نقل سريع.

وأضاف :” أن الوزارة تمتلك كل النطاق العمراني”، لافتًا أنه عندما يُخير المواطن بموقع وسط المدينة لا يوجد شك أنه سيختار الأقرب .

وأوضح محمد العلي أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم التنمية، ويؤثر في امتلاك المواطن منزلاً.

وتابع “العلي” : ” أن الوزارة قامت بجهود كبيرة، وقامت بزيادة المعروض السكني “، مُشيرًا إلى أنها سعت بتطبيق رسوم على الأراضي وكان الهدف من ذلك هو تخفيض أسعار الأراضي.

فيديو | عضو مجلس الشورى م. محمد العلي: بعض مواقع مشاريع الإسكان لا تشجع المواطنين على الشراء فيها وبعضها غير صالح للسكن#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/rMZdRiOXjU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2022