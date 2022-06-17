محمد العلي: بعض مواقع مشاريع الإسكان لا تشجع المواطن على الشراء فيها (فيديو)
أكد عضو مجلس الشورى، المهندس محمد العلي أن بعض مواقع مشاريع الإسكان، لا تشجع المواطنين على الشراء فيها وبعضها غير صالح للسكن.
وقال” العلي ” خلال مداخلة فيديو على برنامج “عين الخامسة”: أن هذه المشاريع يمكن تجاوزها بإنشاء بنية تحتية لها وتطوير هذه المناطق وإيصالها بوسائل نقل سريع.
وأضاف :” أن الوزارة تمتلك كل النطاق العمراني”، لافتًا أنه عندما يُخير المواطن بموقع وسط المدينة لا يوجد شك أنه سيختار الأقرب .
وأوضح محمد العلي أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم التنمية، ويؤثر في امتلاك المواطن منزلاً.
وتابع “العلي” : ” أن الوزارة قامت بجهود كبيرة، وقامت بزيادة المعروض السكني “، مُشيرًا إلى أنها سعت بتطبيق رسوم على الأراضي وكان الهدف من ذلك هو تخفيض أسعار الأراضي.
فيديو | عضو مجلس الشورى م. محمد العلي: بعض مواقع مشاريع الإسكان لا تشجع المواطنين على الشراء فيها وبعضها غير صالح للسكن#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/rMZdRiOXjU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2022
فيديو | عضو مجلس الشورى م. محمد العلي: ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم التنمية.. ويؤثر في امتلاك المواطن منزلا#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/Rmo8NkSwor
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2022
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