وزارة العدل: الحكم بالنفقة المستقبلية يعد من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

الرياض(صدى):

أكدت وزارة العدل أن الحكم بـ«النفقة المستقبلية» يعد من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ويتم تنفيذه حتى ولو لم يكتسب الحكم القطعية.

وأوضحت الوزارة أن خطوات التقديم على «نفقة مستقبلية» يتم من خلال الدخول على رابط الموقع .

– ومن ثم التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.

– واختيار التصنيف الرئيسي: أحوال شخصية.

– واختيار التصنيف الفرعي: دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة.

– ونوع الدعوى: نفقة مستقبلية وإكمال تعبئة الصحيفة.

وأشارت إلى أنه في حال عدم وصول النفقة المستقبلية رغم وجود أمر من محكمة التنفيذ باستقطاعها، فيمكن التواصل مع الدائرة من خلال رابط الموقع .

وقالت الوزارة أن صندوق النفقة يلتزم بصرف النفقة المستقبلية والموسمية حسب ما ورد في صك الحكم من تاريخ قبول الطلب ولمدة 24 شهراً.

وللإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر موقع الصندوق من خلال رابط الموقع .