القضاء يقف بجانب رجل أعمال تعرض لاحتيال مالي بالملايين

علي القحطاني(صدى):

تحدث رجل الأعمال رياض الحميدان، عن قصة تعرضه للاحتيال بالملايين، والتي بدأت قبل أقل من عامين، لافتًا إلى أن القضاء نصفة في نهاية الأمر .

وقال رياض الحميدان:” أنه في شهر نوفمبر عام 2021، وصلته رسالة من تطبيق “أبشر”، تفيد بأن عليه أن يسدد مبلغًا قيمته عدة ملايين لمقيم من أصل عربي ويحمل الجنسية الأمريكية، خلال 5 أيام.”

وأفاد عبر حسابه في “تويتر” بأن الرسالة تضمنت أنه في حال عدم السداد سيتم الحجز على حساباته المصرفية ومنعه من السفر (وهو ما تم بالفعل)”، نظرًا لوجود سند لأمر تنفيذ لصالح المدعي، لافتًا إلى أنه لم يكتب أي سندات خلال حياته لأي شخص.

وأضاف” الحميدان” : “أنه رفع دعوى منازعة تنفيذية، تضمنت أدلتها وجود تزوير، بالإضافة إلى إثباته عدم وجوده في مكان وتاريخ التوقيع المثبتين على السند.”

وتابع:” أنه حصل مؤخراً على حكم قضائي لصالحه، رُفع به منع السفر عنه، كذلك رُفع تجميد جميع حساباته المصرفية، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف”.

كما تمت إحالة المحتال الذي هرب إلى خارج المملكة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير.

ونصح رياض الحميدان باتباع الوسائل والإرشادات اللازمة لتجنب الوقوع كضحايا لعمليات التزوير، ومنها إثبات التاريخ عند تحرير شيك أو مستند وأن يكون التوقيع على التاريخ.

ونوّه على عدم استخدام التوقيع الرسمي في الرسائل أو الفنادق أو الشراء عبر الإنترنت، كما حضّ على الحصول على المشورة من خبراء الاحتيال المالي.