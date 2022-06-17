بالصور.. انهيار عقار مكون من 5 أدوار بالقاهرة

القاهرة(صدى):

شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة، انهيار عقار مكون من 5 أدوار، ويقع بـ1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحي الوايلي.

كما تسبب العقار المنهار فى انهيار جزئي بعقارين مجاورين له، حيث سقط أحد الحوائط الحاملة لعقار ملاصق له مكون من 4 أدوار ذات حوائط حاملة.

وسقط حائط من عقار آخر خلف العقار المنهار، وتم إخلاؤهما لحين فحصهما من اللجنة الهندسية التي شكلها المحافظ، والتأكد من عدم تأثير ذلك على السلامة الإنشائية.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة سيدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار ونقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفى.

ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن أسرة مكونة من 6 أفراد أسفل ركام المنزل المنهار لانتشالهم، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة الحادث.