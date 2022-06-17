أسباب وعلامات تلف قوابض السيارات

أميرة خالد(صدى):

يعد القابض من أبرز الأجزاء الهامة في ناقل الحركة اليدوي، حيث أنه يعتبر حلقة الوصل بين محرك السيارة وعلبة تروس ناقل الحركة.

ويعمل القابض على أداء العديد من الوظائف الهامة، ومنها العمل على فصل حركة المحرك عن ناقل الحركة إلى أن يتم تعشيق التروس، كما أنه يتمص الصدمات الناجمة عن المحرك.

ويتعرض القابض مع مرور الوقت للأعطال كثيرة، وينتج هذا الأمر نتيجة انتهاء عمره الافتراضي، أو سوء استخدام السائقين، أو إستعمال قطع غيار غير أصلية، وهناك عدد من العلامات التي تدل على تعرض القابض للأعطال والتلف وهي:

– ضعف شديد في سحب وعزم السيارة خاصة عند صعود المرتفعات.

– ارتجاج السيارة عند بداية التشغيل، وغالباً ما يكون سبب الارتجاج هو ضعف سوست أسطوانة الدبرياج، أو وجود مشكلة في التيل، وهو ما يسبب عدم استوائه.

– توقف المحرك عن العمل عند رفع القدم من على دواسة الدبرياج، أو اندفاع السيارة للأمام بشكل مفاجئ.

– صعوبة تغيير وتعشيق السرعات في ناقل الحركة، وهو ما يدل على وجود كسر في أسطوانة الدبرياج.

– ظهور أصوات غريبة من المحرك واختفاء هذا الصوت عند الضغط على دواسة الدبرياج.