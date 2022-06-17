بالفيديو.. ممشى المشاعر المقدسة يضم أحدث الخدمات والمواصفات

مكة المكرمة(صدى):

سيشهد حج هذا العام استفادة ضيوف الرحمن من أطولِ ممشى في العالم، والذي يربط بين المشاعر المقدسة بدايةً من مشعر عرفة، ونهايةً بشمعر مِنى مرورًا بمشعر مزدلفة.

ونُفذ الطريق بأربعة مسارات، بإجمالية أطوال تزيد عن 25 كيلو متر، وهو بذلك يعد من أطول طرق الُمشاه في العالم، حيث بلغ طول الطريق الأول 5100 متر، والثاني 7580 متر، بينما الثالث 7556 متر، بالإضافة إلى الطريق الرابع والذي يبلغ 4620 متر .