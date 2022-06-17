رئيس “بريمير” للسياحة يوضح سبب ارتفاع أسعار التذاكر

علي القحطاني(صدى):

صرح وليد السبيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريمير للسفر والسياحة، بأن زيادة أسعار التذاكر تعود بشكل أساسي لتداعيات كورونا وارتفاع أسعار النفط.

وأكد “السبيعي” على ضرورة توفير دعم حكومي لقطاع الطيران في ظل الظروف الحالية، مضيفًا: شركات الطيران لم تجد إلا رفع أسعار التذاكر لتعويض خسائر الفترة الماضية”.

كما أوضح أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على عدد المسافرين سلبا، فضلا عن حدوث تغييرات في الوجهات السياحية.

وأشار إلى أنه في حال لم يتم توفير دعم حكومي لقطاع الطيران، فإن الأسعار ستبقى مرتفعة بالوتيرة نفسها أو ربما تزيد.