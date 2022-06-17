بالفيديو.. الفيحاء يمدد عقد ستويكوفيتش رسميًا

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الفيحاء من الانتهاء بتجديد إجراءات حارس مرمى الفريق، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

وشارك النادي مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر” كشف من خلاله تجديد عقد ستويكوفيتش لمدة موسمين.

وقال ستويكوفيتش :”أنه سيبقى مع الفيحاء بحثًا عن بطولات جديدة بعدما ساهم في الحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.”

والجدير بالذكر أن ستويكوفيتش قد انضم إلى صفوف الفيحاء مطلع الموسم الحالي آتيًا من نادي بارتيزان الصربي.