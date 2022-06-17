الإحصاء: الطماطم والبيض أكثر السلع ارتفاعًا

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مايو 2022 مقارنةً بالشهر ذاته 2021.

وجاءت كلاً من “طماطم محلي، وبطاطس وسط محلي، وطماطم مستورد، ولبن طازج محلي “الصافي”، وزيت نباتي للقلي العربي، وبيض محلي، ودجاج مجمد مستورد دو” كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً.

في حين كان “هيل هندي، وهيل أمريكي، وسبانخ، وبرتقال أبوصرة مصري، وشاي أسود فرط ربيع” أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

بينما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت “نفقات الحفلات والأفراح، وصابون سائل للأواني تايد، وتغيير زيت، وشقة مفروشة، وإقامة بالفنادق، وكشف طبيب أسنان” النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار.

أما “تنظيف وكي الملابس بالمغسلة، وخياطة للنساء والبنات، وكشف طبيب أطفال، ومناديل ورق محلي “فاين”، فكانت الأكثر انخفاضًا.