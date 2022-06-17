رينارد يرفض خوض مباريات ودية ضد منتخبات كبيرة

ماجد محمد(صدى):

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخبنا، عن رفضه، خوض مباريات ودية ضد منتخبات كبيرة مثل فرنسا وبلجيكا ضمن استعدادات الأخضر لمونديال قطر 2022.

وطلب رينارد خوض 6 مباريات قبل انطلاقة مونديال قطر 2022، نهائي نوفمبر المقبل، فيما سيخوض منتخبنا مباراتين في معسكر إسبانيا، سبتمبر المقبل و3 مباريات في معسكر أبو ظبي، ومباراة أخيرة ضد المنتخب الكرواتي في 16 من نوفمبر الماضي في الرياض.

والجدير بالذكر أن الفرنسي رينارد لن يمانع في 7 مباريات ولكنه طلب 6 مباريات ودية كحد أدنى، بحيث تكون المنتخبات المتبقية التي لم يتم الإعلان عنها من منتخبات أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية واللاتينية.