بالفيديو.. طالبة تطلب من أمير تبوك السماح لوالدها بالصعود للسلام عليه أثناء تكريمها

تبوك(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة إنسانية عندما كرمت الطالبة عبير العنزي الأولى على دفعتها في جامعة تبوك وفاءً له على جهوده معها.

وطلبت “عبير” من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، السماح لوالدها بالصعود للسلام عليه.

وظهر بالفيديو “الأب” يصافح الأمير فهد بن سلطان فيما تبادر “عبير” بعد ذلك بتحية والدها.