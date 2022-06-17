بالفيديو.. طالبة تطلب من أمير تبوك السماح لوالدها بالصعود للسلام عليه أثناء تكريمها
وثق مقطع فيديو لحظة إنسانية عندما كرمت الطالبة عبير العنزي الأولى على دفعتها في جامعة تبوك وفاءً له على جهوده معها.
وطلبت “عبير” من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، السماح لوالدها بالصعود للسلام عليه.
وظهر بالفيديو “الأب” يصافح الأمير فهد بن سلطان فيما تبادر “عبير” بعد ذلك بتحية والدها.
مقطع لفيديو "تاريخي"، ومعبّر يكاد يكون الأروع على الإطلاق في حفلات التخرج الجامعية.
توثيق مهيب للحظة لم يكن أفضل منها للطالبة عبير العنزي من كلية الطب في #جامعة_تبوك؛ لتكرم والدها وفاءً؛ حين طلبت من سمو أمير المنطقة، السماح له بالصعود للسلام عليه.
عبير كانت الأولى على دفعتها. pic.twitter.com/Je1Btu0xe6
— محمد الحيزان (@alheezan) June 17, 2022
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