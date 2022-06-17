المياه الوطنية: يحق لأي شخص طلب صهريج ماء عند انقطاع المياه عن الحي
أوضح عبدالرحيم البلوي مدير وحدة أعمال مدينة الرياض بشركة المياه الوطنية، أن الصهاريج التجارية محددة بمبلغ 10 ريالات للمكعب الواحد.
وأشار “البلوي” إلى إمكانية تقديم شكوى في حال رفع السعر وهناك اختبارات عشوائية لمياه الصهاريج.
كما أكد أنه يحق لأي شخص طلب صهريج مياه عند انقطاع المياه عن الحي، وذلك بحسب مداخلة هاتفية له مع قناة “الإخبارية”.
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1537750562787274755?s=24&t=2H3Tlvvyh2XRSnLkiRoxvw
فيديو | عبدالرحيم البلوي من المياه الوطنية: يمكن طلب صهريج مياه عند انقطاع المياه عن الحي #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/UwlBqf9k94
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2022
فيديو | المياه الوطنية: الصهاريج التجارية محددة بمبلغ 10ريالات للمكعب الواحد ويمكن تقديم شكوى في حال رفع السعر وهناك اختبارات عشوائية لمياه الصهاريج#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/sR9llDBkKM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2022
اترك تعليقاً