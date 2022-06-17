طبيب يتطوع لإجراء عملية ولادة داخل طائرة ( فيديو )

الرياض(صدى):

روى الدكتور ملفي الخنجر طبيب الصحة العامة، قصة إجراءة لعملية ولادة داخل طائرة متوجهة إلى أستراليا، حيث أنه قام بإنقاذ أم وطفلها أثناء رحلة الطيران.

وقال الخنجر خلال مداخلة هاتفية على” برنامج 120 “ المُذاع على قناة الإخبارية :” أنه سمع نداء من طاقم الطائرة، يستفسروا إذا ما كان هناك طبيب على متن الطائرة “لافتًا أنه استجاب للنداء وعرف نفسه للطاقم .

وأضاف ملفي الخنجر :” أن الطاقم أخذه لنهاية مؤخرة الطائرة، ليجد أن هناك إمرأة حامل تعاني من آلام شبيهه بآلام المخاض”، مُشيرًا إلى أنه بالتحدث مع المريضة تبيّن أنها في الأسبوع الـ 33 من الحمل .

وتابع :” أنه بعد التدقيق والفحص والمتابعة وجد أنها على وشك الولادة”، لافتًا أنه طلب من طاقم العمل تجهيز المعدات المتوفرة .

وأفاد بأنه طلب التواصل مع المحطة الأرضية ليستشير طبيب مختص، بتسجيل توصياته، وبعد الأخذ بالتوصيات كان الأمر مُيسر له ولطاقم الطائرة.

وأشار إلى أن الولادة تمت بسلامة، وولد الطفل بصحة جيدة وكذلك صحة الأم .