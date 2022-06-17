محكمة ترفض تطليق مسيحية من زوجها بعد إسلامه

القاهرة(صدى):

قضت محكمة الأسرة في محافظة مصرية برفض دعوى سيدة مسيحية للطلاق من زوجها بعدما أشهر الأخير إسلامه.

ومن جانبه، صرح المحامي نجيب جبرائيل، بأن قرار المحكمة استند على أن إسلام الزوج لا يعد سببًا لتطليق الزوجة المسيحية؛ لذلك لا يجيز لها طلب التطليق لأنه ليس سببا لذلك.

وأشار إلى أنه تم تطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم وأن إسلام الزوج لا يجيز للزوجة الكتابية طلب التطليق، وهو بدور ما لا يتفق مع الأحكام المتعلقة بزواج المسيحي.

وأثار هذا الحكم حالة واسعة من الجدل فمنهم من اتفق مع الحكم ومنهم من رأي أنه تعدي على حقوق السيدة المسيحية التي ستجبر للعيش مع زوجها بعك تغيير ديانته.