عبدالله السدحان: أنا ضد مطمطة المسلسلات الرمضانية من أجل تغطية الشهر ( فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضح الفنان القدير عبدالله السدحان، أن شهر رمضان يجمع الأسرة كاملة من بعد الإفطار إلى صلاة التراويح وما شبه، وكذلك ما قبل السحور، لافتًا أن مجال اللمة يتبعه مجال العرض والتنافس في تقديم الأعمال .

وقال “السدحان “خلال مداخلة على “برنامج بالمختصر “: أن موسم رمضان هو الموسم رقم واحد إنتاجيًا”، لافتًا أن شركات الإنتاج تحرص على تقديم 30 حلقة .

وأضاف: “أنا ضد مطمطة المسلسلات الرمضانية من أجل تغطية الشهر”، مُشيرًا إلى أن المطمطة تنفر المشاهد.

ورد الفنان القدير ⁧‫”السدحان”‬⁩ لمّا قاله ياسر العمرو: يضيق صدرك من النقد يا أبو تركي”، قائلا”: لا لا ما يضيق صدري “.