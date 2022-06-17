عبدالله السدحان: أنا ضد مطمطة المسلسلات الرمضانية من أجل تغطية الشهر ( فيديو)
أوضح الفنان القدير عبدالله السدحان، أن شهر رمضان يجمع الأسرة كاملة من بعد الإفطار إلى صلاة التراويح وما شبه، وكذلك ما قبل السحور، لافتًا أن مجال اللمة يتبعه مجال العرض والتنافس في تقديم الأعمال .
وقال “السدحان “خلال مداخلة على “برنامج بالمختصر “: أن موسم رمضان هو الموسم رقم واحد إنتاجيًا”، لافتًا أن شركات الإنتاج تحرص على تقديم 30 حلقة .
وأضاف: “أنا ضد مطمطة المسلسلات الرمضانية من أجل تغطية الشهر”، مُشيرًا إلى أن المطمطة تنفر المشاهد.
ورد الفنان القدير ”السدحان” لمّا قاله ياسر العمرو: يضيق صدرك من النقد يا أبو تركي”، قائلا”: لا لا ما يضيق صدري “.
ردة فعل الفنان القدير #عبدالله_السدحان لمّا قاله ياسر العمرو: يضيق صدرك من النقد يا أبو تركي@Abdulsadhan@yalamro#بالمختصر#MBC1
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— بالمختصر (@belmokhtasartv) June 17, 2022
الممثل الكبير #عبدالله_السدحان :
أنا ضد (مطمطة) المسلسلات الرمضانية من أجل تغطية الشهر@Abdulsadhan@yalamro#بالمختصر#MBC1
اشترك الآن على Shahid VIPhttps://t.co/PRwhaJobMS pic.twitter.com/OOWcPaYsf3
— بالمختصر (@belmokhtasartv) June 17, 2022
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