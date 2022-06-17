بالفيديو .. ضبط مواطن و6 سيدات يتسولون في الأسواق ومحطات الوقود

الرياض(صدى):

واصلت الجهات الأمنية جهودها لضبط المتسولين، وضبطت عددا منهم في منطقة القصيم.

وتمكنت الشرطة من ضبط ٣ سيدات مخالفات لأنظمة الإقامة من الجنسية السورية تقوم بالتسول واستعطاف المارة أمام أحد المحال التجارية.

كما ضبطت الجهات الأمنية مواطن و٣ مخالفات من الجنسية اليمنية يتسولون أمام محطات الوقود والأسواق التجارية.