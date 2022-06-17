بالفيديو .. استشاري: 49 ٪ من حالات تأخر النطق للأطفال بسبب التلفاز

أميرة خالد(صدى):

قال استشاري طب الأطفال، خالد الغامدي، إن 49 ٪ من حالات تأخر النطق للأطفال بسبب مشاهدة التلفاز لفترة طويلة.

وأكد الغامدي أن الطفل في هذه الحالة يسمع لكنه لا يتكلم لأنه فقد مهارات التواصل والتخاطب، وذلك بحسب ما قاله بقناة الإخبارية.

وشدد على ضرورة تقنين الأوقات والمحتوى الذي يشاهده الطفل أمام التلفاز، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لعمر الطفل لمشاهدة التلفاز هي عامين، ولمدة ساعة واحدة خلال أيام الأسبوع لتفادي المخاطر الصحية.

فيديو | استشاري طب الأطفال د. خالد الغامدي: سنة ونصف الحد الأدنى لعمر الطفل لمشاهدة التلفاز وساعة واحدة كافية لتفادي المخاطر الصحية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/ghlCCF0zNM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2022