شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يكلف أول مديرة للإعلام والعلاقات العامة في مكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

كلّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شهد وجيه منشي، بتولي منصب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بفرع الوزارة في مكة المكرمة.

واصدر وزير الشؤون الإسلامية قراراً مباشرا بعد عرض مرئي عرضته شهد لدى زيارة الوزير لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في فرع الوزارة بالمنطقة.

وفي سياق متصل، كلف الوزير بنقل المدير السابق لقسم الإعلام بفرع «الشؤون الإسلامية» في منطقة مكة المكرمة إبراهيم الزهراني، إلى مكتب الوزير في جدة للعمل في تخصصه في الحاسب الآلي تقديراً لجهوده وتميزه.