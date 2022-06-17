شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يكلف أول مديرة للإعلام والعلاقات العامة في مكة المكرمة
كلّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شهد وجيه منشي، بتولي منصب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بفرع الوزارة في مكة المكرمة.
واصدر وزير الشؤون الإسلامية قراراً مباشرا بعد عرض مرئي عرضته شهد لدى زيارة الوزير لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في فرع الوزارة بالمنطقة.
وفي سياق متصل، كلف الوزير بنقل المدير السابق لقسم الإعلام بفرع «الشؤون الإسلامية» في منطقة مكة المكرمة إبراهيم الزهراني، إلى مكتب الوزير في جدة للعمل في تخصصه في الحاسب الآلي تقديراً لجهوده وتميزه.
سعد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 55 دقيقة
الحمد لله فيه كفاءات رجالية كان من المفترض تعيينها بدون الاضطرار الى تكليف امراة فاضلة محترمة لكنها ليست بكامل حجابها