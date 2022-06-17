بالفيديو .. مواطن ينافس الأجانب ويمتهن النظافة ومكافحة الحشرات

الرياض(صدى):

شق مواطن يدعى طريقه في العمل في مهنة نظافة المباني ومكافحة الحشرات لينافس بذلك الأجانب الذي احترفوا هذا العمل.

وذكر أن هذا العمل يعد مصدر رزقه الوحيد، وأن قليل من المواطنين يعملون في هذا المجال، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أنه يعمل بمفرده دون مساعدة من أحد، فضلا عن أنه يواجه مضايقات من غير السعوديين الذين يرغبون في إخراجه من هذا المجال نظرا لكفائته وبسعر أقل، متطلعا لتطوير نفسه وامتلاك منشأة للعمل بهذا المجال.