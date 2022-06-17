الشباب يتحرك لحد أزمة ديونه والكفاءة المالية

نواف السالم(صدى):

يعمل نادي الشباب حاليا في ملف تسديد التزاماته بما يمكنه من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية قد أعلنت في وقت سابق أن الشباب مطالب بتسديد ديونه البالغة 32 مليون ريال، وفقا لـ”الرياضية”.

وأكدت إدارة النادي ثقتها في حل كافة المسائل المتعلقة بهذا الملف، والحصول على الكفاءة المالية من خلال التوصل لحل مع الأندية التي لديها مستحقات مالية والبالغ إجمالي قيمتها 17 مليون ريال، في حين لا تشكل الرواتب المتأخرة للاعبين مشكلة أمام النادي.