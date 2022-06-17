بالفيديو .. “الصرامي”: المتعصبين يقولون لماذا المسحل لم يبارك لـ”الشهري”

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن المتعصبين يقولون لماذا لم يبارك رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، لمدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري لصعود الأخضر الأولمبي لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

وأكد أن سعد الشهري، مدرب المنتخب الأولمبي، يعد ما بين قوسين من المحبين والكارهين له، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه برنامج سوالف رياضية المذاع قناة 24 الرياضية.

وأضاف أن المتعصبين لا يرضون على أي شيء يتعلق باتحاد كرة القدم ولجانه مستشهدا على ذلك بقيام بعض المتعصبين بتوجيه نقد لاذع للجنة المسابقات، كما تساءل بعضهم عن سبب عدم تقديم المسحل التهنئة لـ “الشهري” رغم أن الأول هو من جدد الثقة للثاني في قيادة مهام تدريب المنتخب.