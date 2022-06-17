بالفيديو .. كرم وخفة دم طفل في بللسمر يلتفت انتباه يوتيوبر بحريني
جذب كرم وخفة دم طفل في مدينة بللسمر اليوتيوبر البحريني عمر فاروق ما دفع الأخير إلى مكافأته بهدية قيمة.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما انتبه الطفل عبدالعزيز إلى أن سيارة “فاروق” قادمة من البحرين فرفض أن يأخذ ثمن ما قدمه له من طعام ومشروبات.
وتبادل الطفل مع المشهور البحريني الحديث بشكل طريف، وانتهى الموقف بقيام الأول بإهداء الطفل هاتف “آيفون” مشيدا بكرم أهل المملكة معهم ومع غيرهم من الشعوب الأخرى
الإعلامي البحريني " عمر فاروق " ينشر مقطع فيديو لموقف رائع وجميل لأبناء الوطن 🇸🇦🇸🇦 معه عند زيارته لجنوب المملكة .. ويقول :
" في كرم يعلمونك إياه في المدرسة .. وفي كرم تعلمك إياه السعودية ".
🇸🇦🇸🇦
–pic.twitter.com/Hs8Uu6WVdN
— خبر عاجل (@AJELNEWS24) June 17, 2022
ابو وليد[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ ساعة واحدة
والله والنعم في عيال الكرم المتربين صح — ما شاءالله عليهم