بالفيديو .. كرم وخفة دم طفل في بللسمر يلتفت انتباه يوتيوبر بحريني

المنامة(صدى):

جذب كرم وخفة دم طفل في مدينة بللسمر اليوتيوبر البحريني عمر فاروق ما دفع الأخير إلى مكافأته بهدية قيمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما انتبه الطفل عبدالعزيز إلى أن سيارة “فاروق” قادمة من البحرين فرفض أن يأخذ ثمن ما قدمه له من طعام ومشروبات.

وتبادل الطفل مع المشهور البحريني الحديث بشكل طريف، وانتهى الموقف بقيام الأول بإهداء الطفل هاتف “آيفون” مشيدا بكرم أهل المملكة معهم ومع غيرهم من الشعوب الأخرى