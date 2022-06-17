3 أطعمة ابتعد عنها للحد من آلام الظهر

أميرة خالد(صدى):

يعاني بعض الأفراد من آلام الظهر وقد يستمر هذا الألم لفترة محددة أويتكرر بين الحين والآخر، ويرغب المريض حينها في إيجاد وسيلة للحد من هذه الآلام.

وأكدت الدراسات العلمية أن هناك أطعمة معينة قد تتسبب فى حدوث التهاب في أسفل الظهر مما يسبب آلاما فى هذه المنطقة، لذا يفضل الابتعاد عنها، وفقا لموقع “إكسبريس”.

وأضاف الخبراء أن هذه الأطعمة تتمثل في تلك المحتوية على الجلوتين والأطعمة السكرية والأطعمة الدهنية، لذلك فمن الأفضل اتباع أسلوب غذائي لمنع هذا الألم.