بالفيديو .. سجن ”الحائر“ في الرياض يتحول إلى شركة منتجة بأعمال النزلاء

الرياض(صدى):

تمكن سجن المباحث العامة في الحائر بالرياض من استثمار مواهب ومهارات نزلائها في تقديم منتجات يتم تصديرها.

ووصل عدد المنتجات التي يقدمها النزلاء ويتم تصديرها نحو 100 منتج، وجاء ذلك بعد أن مر النزلاء بعدة مراحل بدأت بأعمال تطوعية وتحولت فيما بعد إلى العمل الربحي، وشركة “power”، وهي شركة إدارة الوقت التنتفيذي الريادي، وفقا لـ”الإخبارية”.

جدير بالذكر أن الشركة يعمل بها 240 نزيلا بمرتبات شهرية، ويديرها ومساعديه من النزلاء، وذلك في إطار رؤية تستهدف استثمار مهارات النزلاء في مجالات مختلفة.