الأخضر يكثف تدريباته لمواجهة أوزبكستان بنهائي آسيا تحت 23

ماجد محمد(صدى):

رفع المنتخب الوطني تحت 23 عامًا تدريباته اليوم الجمعة في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك استعدادًا لمباراته أمام منتخب أوزبكستان يوم الأحد المقبل.

وأدى لاعبو الأخضر مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة، وذلك استعدادا للمباراة المقبلة ضمن نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الوطني في تمام السادسة من مساء غدٍ السبت تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن نهائي كأس آسيا يوم الأحد المقبل.