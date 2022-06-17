فتاة تفقد شعرها وتصاب بالصلع بسبب حبوب منع الحمل

أميرة خالد(صدى):

فقدت فتاة أجنبية، بالغة من العمر ٢٥ سنة شعرها، بعدما توقفت عن استخدام حبوب موانع الحمل

وشاركت تشانسي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تجربتها الأليمة والآثار الجانبية المروعة التي عانت منها بعد أن توقفت عن تناول وسائل منع الحمل.

وقالت تشانسي : «بدأت في تناول حبوب منع الحمل لأنني أعاني من دورة غير منتظمة. كنت أتناول عدة أشكال من الجرعات المنخفضة في سنواتي الأولى، لكن كان علي التحول إلى جرعات أعلى مع مرور السنين”.

وأضافت” فجأة توقفت عن تناول الحبوب الهرمونية، بعد زفافي مُباشرةً، وفي فترة شهر العسل بدأ شعري في التساقط تدريجيًا، ثم تطور الأمر وأصبح التساقط بشكل مُبالغ فيه، وفقدت كميات كبيرة منه “.