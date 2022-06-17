بالفيديو.. الطبيب المعالج لابنه الفنان فايز المالكي يكشف عن تفاصيل هذا المرض النادر وعلاجه

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور فراس الجحاوشة، استشاري الأشعة التشخيصية و التداخلية و قسطرة وحقن العمود الفقري في الأردن، تفاصيل نجاحه في علاج ابنه الفنان فايز المالكي بعد معاناة 20 عاما من مرض نادر.

وقال الدكتور فراس :” أن ابنه الفنان فايز المالكي كانت تعاني من مشكلة معقدة جدا ونادرة، حيث أن العقدة العصبية بالفقرة الثانية والثالثة أسفل الظهر كان بها التهاب وتهيج”

وأضاف ” هذه المتلازمة نادرة، تصيب عدد قليل جدا من الناس، لا يستطيع المريض تحمل الألم الناتج عنها مجرد اللمس فقط يسبب ألم شديد، كما أن له أعراض كثيرة مصاحبه له، حيث تتغير لون الرجل إلى البني أو الأزرق ثم تعود مرة أخرى لطبيعتها “.