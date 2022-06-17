بالفيديو.. الطبيب المعالج لابنه الفنان فايز المالكي يكشف عن تفاصيل هذا المرض النادر وعلاجه
كشف الدكتور فراس الجحاوشة، استشاري الأشعة التشخيصية و التداخلية و قسطرة وحقن العمود الفقري في الأردن، تفاصيل نجاحه في علاج ابنه الفنان فايز المالكي بعد معاناة 20 عاما من مرض نادر.
وقال الدكتور فراس :” أن ابنه الفنان فايز المالكي كانت تعاني من مشكلة معقدة جدا ونادرة، حيث أن العقدة العصبية بالفقرة الثانية والثالثة أسفل الظهر كان بها التهاب وتهيج”
وأضاف ” هذه المتلازمة نادرة، تصيب عدد قليل جدا من الناس، لا يستطيع المريض تحمل الألم الناتج عنها مجرد اللمس فقط يسبب ألم شديد، كما أن له أعراض كثيرة مصاحبه له، حيث تتغير لون الرجل إلى البني أو الأزرق ثم تعود مرة أخرى لطبيعتها “.
طبيب يعالج ابنه الفنان فايز المالكي بعد معاناة 20 عاما من مرض نادر ..
د فراس الجحاوشة – استشاري الأشعة التشخيصية و التداخلية و قسطرة وحقن العمود الفقري في الأردن يكشف عن تفاصيل الإصابة وطرق العلاج @Fayez_malki#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xHia12L3wr
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 17, 2022
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