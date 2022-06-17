“الأرصاد” تنبه بموجة أتربة مثارة على الرياض
توقع مختص الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن موجة من الأتربة المثارة تكون على شرق المملكة.
وأكد أنه من المتوقع أن تتأثر الرياض بهذه الموجة من الأتربة المثارة مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبرية”.
ونوه بأن بعض المناطق تأثرت بهذه الموجة ومنها حفر الباطن والأحساء والنعيرية، مع تأثر هذه المناطق برياح نشطة تصل سرعتها 40كم /ساعة.
فيديو | مختص الطقس لدى مركز الأرصاد: تكون موجة من الأتربة المثارة على شرق المملكة ومن المتوقع تأثر #الرياض بها#الإخبارية pic.twitter.com/cE0VLvL2Qd
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 17, 2022
اترك تعليقاً