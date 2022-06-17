“الأرصاد” تنبه بموجة أتربة مثارة على الرياض

الرياض(صدى):

توقع مختص الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن موجة من الأتربة المثارة تكون على شرق المملكة.

وأكد أنه من المتوقع أن تتأثر الرياض بهذه الموجة من الأتربة المثارة مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبرية”.

ونوه بأن بعض المناطق تأثرت بهذه الموجة ومنها حفر الباطن والأحساء والنعيرية، مع تأثر هذه المناطق برياح نشطة تصل سرعتها 40كم /ساعة.