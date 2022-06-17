أخصائية نفسية : هذه أبرز الأمور التي يجب أن تركز عليها الفتاة قبل الإقبال على الزواج (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

علقت ندى الأطرش أخصائية نفسية إكلينيكية على الفكرة المنتشرة حول كيفية اكتشاف الزوج أثناء فترة الخطوبة و العلامات التي يجب عدم تجاهلها قبل الارتباط.

وقالت الأطرش :” الزواج يساعد على بناء صحة نفسية جيدة ويساعد الإنسان على بناء شخصيته، فالرجل والمرأة يكمل كلا منهما الآخر، وهو أول المؤسسات التي تصنع الفرد في المجتمع، فلابد أن يكون صحي قدر الإمكان، ويجب على الأهل أن يحضرون أبنائهم من صغرهم ويقدمون بهم نموذج جيد للزواج”.

وأضافت” تحضير الأسرة للفتاة قبل الزواج هو سبب الاختيار السيء، علينا تجهيز الشباب والفتيات لمسئولية الزواج والأسرة وطريقة المعيشة والتعامل مع المشكلات، ويجب على الفتاة أن تحضر نفسها للزواج بشكل صحيح وترسم صورة حقيقية لنفسها لتستطيع معرفة ماذا تريد “.

وتحدثت عن أبرز الأمور التي لابد أن تركز عليها الفتاة قبل الإقبال على الزواج من شخص ما لاكتشاف شخصية شريك الحياة، قائلة” الشخص الذي ليس لديه علاقة جيدة مع الله لا يستطيع أن يصنع علاقة جيدة مع الآخرين، الأمر الثاني علاقة الرجل بأمه، الأمر الثالث يتعلق بأهدافه، والأخير طريقة تعامله”.