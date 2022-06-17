رئيس نادي برشلونة : بيكيه يعاني بعد انفصاله عن شاكيرا

وكالات(صدى):

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا أن لاعبه جيرارد بيكيه “يعاني” في الفترة الأخيرة بسبب الظروف الصعبة التي مر بها وانفصاله عن شريكته وأم أولاده شاكيرا.

وقال لابورتا :” بيكيه يعاني، في مخيلتنا أن لاعبي كرة القدم لديهم الأموال والشهرة وكل ما نريده، لكنهم بشر مثلنا وبيكيه شخص رائع”.

وأضاف : إنه أحد قادتنا ولقد أعطانا الكثير وعليه أن يستمر في العطاء، لقد مر بظرفٍ ليس جيدا على الإطلاق خاصة مع وجود أطفال في سن صغيرة، بيكيه يستحق الاحترام والتعاطف من جماهير الفريق.

وتابع : لا تهتموا بالأخبار التي تحاول تصويره على أنه رجل تافه بدون مشاعر، إنه يعاني وسأكون أول شخص يمنحه الدعم الذي يستحقه.