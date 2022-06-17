كارلوس جونيور يغيب عن مواجهتي التعاون والأهلي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، عن تغيب نجم الشباب كارلوس جونيور عن الجولتين الأخيرتين للفريق، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت إدارة الشباب منح كارلوس جونيور إجازة خاصة، بسبب ظروف والدته الصحية المتأخرة، حيث غادر أمس إلى البرازيل، وعليه فلن يتواجد اللاعب مع الفريق في المباراتين المتبقيتين ضد التعاون والأهلي.

واتفقت إدارة الشباب مع اللاعب للالتحاق بمعسكر الفريق الذي سينظم في مدينة “ماريبا” الإسبانية بعد إجازة نهاية الموسم.