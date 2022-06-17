بالفيديو .. وافد يتلفظ على موظفة ويشتبك مع زميلها في الخرج

الرياض(صدى):

شهدت محافظة الخرج واقعة اعتداء ارتكبها وافد حيث تلفظ على موظفة سعودية ما دفع زميلها للدفاع عنها ووقع الاشتباك بينهما.

وذكر على عبدالله، شاهد على الحادث، أن الوافد قال للموظفة لماذا تعملين هنا انت مكانك في البيت، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وذكر محمد الدوسري، الموظف المعتدى عليه، أن الوافد كان يحاول الاعتداء بالضرب على الوافدة إلا أنه تدخل ووقعت المشاجرة بينهما.