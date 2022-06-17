أكاديمية طويق تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت أكاديمية طويق بدء التقديم في معسكر طويق السيبراني، لكلا الجنسين مع توظيف المتميزين.
وأوضحت الأكاديمية شروط التقدم للوظائف
1- الجنسية السعودية.
2- شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التقنية.
3- المعرفة بأساسيات الحاسب الآلي.
4- مستوى متوسط إلى متقدم في اللغة الإنجليزية.
5- اجتياز اختبارات القبول.
6- ألا يكون المتقدم على رأس العمل أو يملك سجلًا تجاريًا.
7- ألا يكون المتقدم مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
8- التفرغ التام لحضور المعسكر.
9- توفر جهاز حاسب آلي شخصي
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م، من خلال الموقع هنا
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