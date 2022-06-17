أكاديمية طويق تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أكاديمية طويق بدء التقديم في معسكر طويق السيبراني، لكلا الجنسين مع توظيف المتميزين.

وأوضحت الأكاديمية شروط التقدم للوظائف

1- الجنسية السعودية.

2- شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التقنية.

3- المعرفة بأساسيات الحاسب الآلي.

4- مستوى متوسط إلى متقدم في اللغة الإنجليزية.

5- اجتياز اختبارات القبول.

6- ألا يكون المتقدم على رأس العمل أو يملك سجلًا تجاريًا.

7- ألا يكون المتقدم مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

8- التفرغ التام لحضور المعسكر.

9- توفر جهاز حاسب آلي شخصي

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م، من خلال الموقع هنا