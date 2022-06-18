فيديو.. أول متحدثة بوزارة الشؤون الإسلامية توضح أسباب اختيارها للمنصب
أوضحت شهد منشي أول فتاة تتولى منصب رئيسة قسم الإعلام في فرع منطقة مكة المكرمة لوزارة الشؤون الإسلامية، أسباب اختيارها لتولي المنصب، رغم تخرجها حديثا.
وقالت منشي، خلال برنامج ياهلا، إنها تخرجت عام 2020 واختيارها للمنصب جاء اختيارها لشدة إعجاب الوزير بعملها.
وأشارت إلى أنها لديها العديد من الخبرات، وأعدت تقارير صحفية، لدى عملها كمتطوعة في صحف مختلفة، وتنظيم العديد من الفعاليات، مثل معرض الكتاب.
وتحمل منشي شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإعلام، تخصص علاقات عامة من جامعة أم القرى.
وكانت منشي، موظفة في قسم الإعلام عندما قرر الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تعيينها مديرة للقسم بدلا من مديرها إبراهيم الزهراني المتخصص في المحاسبة.
بعد تكليفها برئاسة قسم الإعلام بدلا منه..
"شهد منشي" توجه رسالة لزميلها "إبراهيم الزهراني"… وتؤكد: كان شغفي أن أعمل في تخصصي من أيام الدراسة، والوزير لم يتواصل معي بعد اللقاء#وزير_الشؤون_الإسلامية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gEak5sgg4F
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 17, 2022
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