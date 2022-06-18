أحمد التوم: لا مشكلة في حديث الشاب والفتاة بمكان عام قبل الخطبة

عادل الحربي(صدى):

رأى أحمد التوم عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام، أنه لا توجد مشكلة في حديث الشاب والفتاة في مكان عام قبل الخطبة.

واستشهد التوم بحديث دار بين النبي صلي الله عليه وسلم، وأحد الصحابة عندما أخبره بأنه خطب فلانه، فقال له هل نظرت إليها؟ قال لا، فقال له صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.

وفي هذا السياق علق الإعلامي جمال المعيقل مازحا: أعرف واحد راح يخطب وطلب من أبوها انه يشوفها قاله حب كوعك.

وعلق التوم قائلا: لا يمكن أن تجرد البشر من انسانيتهم لمفهوم مغلوط، والمشكلة ليست في الدين المشكلة في الفهم الخاطيء.

وعن التعارف قبل الزواج أكد أن التعارف 3 أنواع، هم “معرفة، وعلاقة، وصداقة”، والتعارف قبل الزواج أن يرتبط شخص بامرأة ويقول لهاأريد أن أتزوجك، وهنا يجوز للخاطب أن يهاتف خطيبته بعد الخطبة من وليها.

وأضاف: وأقول لأي فتاة لا تصدقين شاب لم يتحدث مع والدك، فهذا من دليل المصداقية.