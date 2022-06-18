فيديو.. تعليق الزهراني بعد تكليف فتاة رئيساً لقسم الإعلام بالشؤون الإسلامية بدلاً منه

نايف السالم(صدى):

علق إبراهيم الزهراني، على تعيين شهد منشي بمنصب رئيسة قسم الإعلام في فرع منطقة مكة المكرمة لوزارة الشؤون الإسلامية، بدلا منه.

وقال الزهراني، إن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ كلفه بالعمل معه في مكتبه، معتبراً ذلك تكريماً له.

ورد إبراهيم على من يقولون أن “شهد أخذت الوظيفة من إبراهيم” موجهاً المنتقدين لرؤية مقطع الفيديو المتداول إلى نهايته قائلاً : ” الحمد لله هذا بمثابة تكريم لي “.

وأضاف: لما كنا في الجولة التفقدية للوزير وفي يوم افتتاح مبنى فرع الوزارة بمكة اتصلت بالوالدة وأبلغتها بأن لديه شغل كثير وترتيبات وطلبت منها بألا تنساني بدعوة لعلها تلقى لها باب مفتوح.

وتابع: ما حدث معي استجابة لدعوة الوالدة بعد تقدير الله فكل منا يطمح بالعمل مع الوزير خاصة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وبالنسبة لي يعتبر حلم إن أكون قريب منه وأعمل في مكتبه بالذات.

وأشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية لم يتواصل معه بعد القرار، قائلا: لكن معالي الوزير يعتبر ولي أمرنا في الوزارة، وأنا أرحب بالعمل في الوزارة في أي منصب يراه الوزير مناسباً لي نحن معه في أي أمر يوجهنا له.

بعد تكليف شابة رئيساً لقسم الإعلام بدلاً منه..

إبراهيم الزهراني: معالي #وزير_الشؤون_الإسلامية لم يتواصل معي بعد القرار.. وأنا أرحب بالعمل في الوزارة في أي منصب يراه الوزير مناسباً لي

#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ExDv5RLmbC — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 17, 2022