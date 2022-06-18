الفراج: فقدوا صوابهم بعد إعلان زيارة بايدن للرياض

علي القحطاني (صدى):

صرح المحلل السياسي أحمد الفراج، بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرسمية للمملكة، أفقدت صواب الدول المعادية.

وقال الفراج: فقدوا صوابهم بعد إعلان إدارة أمريكا زيارة الرياض، لأن المليارات التي أنفقوها ذهبت سدى، وما طيّر عقولهم أكثر هو أنهم سيأتون لجدة للقاء بايدن.

وأضاف: يقولون إن بايدن سيأتي للمملكة لحضور قمة، أقترح عليهم أن يطلبوا من عميلهم آدم شيف -نائب أمريكي- أن يغرد: طائرة الرئاسة الامريكية هبطت بجدة بسبب عطل فني.

يذكر أن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة يومي 16 و 17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و 16 يوليو 2022م، يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.