الدوري المصري.. مدرب يقوم بدور الحكم الرابع ويرفع لوحة التبديل

طلال الغامدي(صدى):

شهدت مباراة المقاولون والإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس الجمعة واقعة غريبة من نوعها.

وحاول المدير الفني لفريق المقاولون محمد عودة استعجال الحكم الرابع في إجراء تبديلات فريقه، ليركض مسرعًا للوحة التغييرات وأمسك بها بغضب اعتراضًا على تأخر الحكم الرابع في إجراء التغيير.

ومن جانبه قام أمين عمر حكم اللقاء بالركض نحو عودة وأشهر له البطاقة الصفراء بسبب ما فعله.

يذكر أن الإسماعيلي تعادل دون أهداف مع ضيفه المقاولون العرب، ليبقى الفريقان في موقف صعب بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.