مستجدات قضية اتهام نجل وزيرة مصرية بالقتل

القاهرة(صدى):

كشف ضابط المعلومات العامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن آخر تطورات محاكمة رامي نبيل، نجل نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك في اتهامه بها بقتل زميلين له.

وقال ضابط المعلومات العامة كيمبرلي إد، إنه قد تم تأجيل موعد جلسة محاكمة رامي نبيل، إلى يوم 22 من شهر يوليو المقبل 2022، بعدما كان من المقرر أن يتم عقدها الجمعة 17 يونيو الجاري.

ويواجه رامي هاني تهمة ارتكاب جريمة قتل زميلين له واحدًا منهما زميله في العمل والآخر يقيم معه في نفس السكن.