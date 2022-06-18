ميزة جديدة للمكالمات الصوتية في واتساب

وكالات(صدى):

أعلن تطبيق المراسلة الفورية ”واتساب“، عن إضافة خيارات جديدة فيما يخص المكالمات الصوتية الجماعية.

وأضاف التطبيق لمستخدميه خيارات ”كتم الصوت“، و“مراسلة أعضاء محددين“ داخل مجموعة الدردشة، وذلك في تطبيق المراسلة على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“.

ويسمح التحديث الجديد للمستخدم بكتم صوت أي أعضاء آخرين أو إرسال رسالة إلى أحدهم أثناء البقاء نشطًا في المكالمة.

ويأتي ذلك بعد أيام من توسيع ”واتساب“ للمكالمات الصوتية الجماعية لما يصل إلى 32 شخصًا من الحد السابق البالغ ثمانية أعضاء.