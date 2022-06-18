استخدامات الليمون في الأعمال المنزلية

أميرة خالد(صدى):

تلجأ العديد من ربات المنزل لاستخدام الليمون كوسيلة فعالة في الأعمال المنزلية بديلاً عن المركبات الكيميائية؛ لذا نستعرض أبرز هذه الاستخدامات.

تتضمن تلك الاستخدامات العناية بالأحواض المصنوعة من الألمنيوم، فيمكن تفتيح لون حوض الغسل الألمنيوم الباهت أو حتى حوض الجلي في المطبخ، عن طريق قطع ثمرة من الليمون إلى نصفين وفرك الحوض مرارًا.

كما يمكن استخدام في تلميع أواني المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس، وذلك من خلال تقطيع ثمرة من الليمون إلى نصفين، فيغمس نصف الثمرة في الملح، ويُستخدم في فرك الأواني المعدنية.

ويساعد الليمون أيضًا في إزالة البقع عن الرخام، فيتم تقطيع ثمرة من الليمون إلى نصفين، وغمس نصف الثمرة في الملح، لفرك البقع بخفّة، ثمّ يشطف الرخام بالماء البارد ويجفّف.