الجوازات ترحب بضيوف الرحمن بأكثر من 13 لغة

مكة المكرمة(صدى):

تستقبل الفرق الميدانية بالمديرية العامة للجوازات ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، من الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة وغير المستفيدة.

وترحب الفرق بضيوف الرحمن من تلك الدول بأكثر من (13) لغة منهم “اللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية والبرتغالية والبنجلاديشية”.

ويتم ذلك في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ وذلك لتسهيل التواصل والتعامل معهم بلغاتهم.