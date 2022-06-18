الجوازات ترحب بضيوف الرحمن بأكثر من 13 لغة
تستقبل الفرق الميدانية بالمديرية العامة للجوازات ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، من الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة وغير المستفيدة.
وترحب الفرق بضيوف الرحمن من تلك الدول بأكثر من (13) لغة منهم “اللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية والبرتغالية والبنجلاديشية”.
ويتم ذلك في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ وذلك لتسهيل التواصل والتعامل معهم بلغاتهم.
الرجل الحديدي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 39 دقيقة
استوردوا منتجات اليابان الغذائية والمشروبات اليابانية تراها مفيدة جداً أعطيها 100% وما خفي عند اليابان أعظم هذه الدولة لا تمزح