بالفيديو.. الجريسي: النصر لم يحقق الدوري 19 سنة

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي مساعد الجريسي، أن نادي النصر لم يستطع تحقيق لقب الدوري لمدة 19 سنة.

وقال مساعد الجريسي، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن نادي الاتحاد ينافس على بطولة الدوري منذ عام 1997 م، وحقق في خلال هذه الفترة ما لم يحققه نادي النصر أو الأهلي أو الشباب.

وأشار الجريسي، إلى أن الاتحاد تصدر المربع الذهبي 5 مرات وأخذ كأس الدوري 6 مرات، كما أنه يعد منافسًا قويًا لنادي الهلال.