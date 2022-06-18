كيفية مواجهة مشكلة عدم وصول الإشعارات بهواتف آيفون

وكالات(صدى):

تعتبر مشكلة عدم وصول الإشعارات من أكبر الأعطال التي قد تواجه مستخدمي أجهزة أيفون، والتي تحرم المستخدم من معرفة الرسائل النصية، أو المكالمات، أو رسائل البريد الإلكتروني الواردة.

وقدم الخبراء بعض النصائح لحل هذه المشكلة؛ حتى يستفيد المستخدم من ظهور إشعارات أيفون بشكل مثالي، حيث يمكن إصلاح المشكلة بإعادة تشغيل الجهاز؛ وذلك عبر الضغط باستمرار على الزر الجانبي، وسحب الشاشة إلى اليمين لإيقاف التشغيل، ثم الضغط مرة أخرى على نفس الزر لتشغيل الجهاز.

ومن الممكن “التأكد من وضع تشغيل خيار الإشعارات”: وذلك بالانتقال إلى الإعدادات، ثم الضغط على إشعارات، والضغط على إظهار المعاينات، ثم الضغط على خيار “دائماً”، والضغط على خيار “السماح بالإشعارات”، فضلًا عن “التأكد من التوصيل بإنترنت الهاتف”: وذلك بالانتقال إلى الإعدادات، ثم الضغط على Mobile data، وتفعيلها بسحبها يميناً حتى تتحول للون الأخضر”.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى “التأكد من التوصيل بشبكة الواي فاي”، وذلك بالانتقال إلى الإعدادات، ثم الضغط على Wi-Fi، وتفعيلها بسحبها يميناً حتى تتحول للون الأخضر، ثم تحديد الشبكة الخاصة بك والاتصال بها”، و”إعادة ضبط الإعدادات التلقائية”، وذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم الضغط على General والتمرير لأسفل، ثم الضغط على خيار “تحويل أو إعادة ضبط الأيفون”.