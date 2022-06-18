مبارك الشهري: يبقى الأهلي ويهبط من يهبط
أكد الناقد الرياضي مبارك الشهري، أن نادي الأهلي ركن هام من أركان الكرة السعودية، مشيرًا لأهمية مباراة الأهلي والرائد.
وقال “الشهري” في حديثه: “اللاعبين السابقين المتواجدين بالتمرين أكثر حرصًا على الأهلي من الأعضاء الذهبين، وبالنسبة للنادي فأنا أقولها صراحة يبقى الأهلي ويهبط من يهبط”.
وأضاف: “الأهلي ركن أساسي من أركان الكرة السعودية ومباراة الرائد تاريخية بالنسبة للأهلي، تكاد تكون أهم مباراة آخر 40 سنة بالنسبة للأهلي لأنها تحديد مصير”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 مبارك الشهري :
يبقى الأهلي ويهبط من يهبط..
الحصاد الرياضي …@Mubark_m9 pic.twitter.com/DHQDY3GxAx
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 17, 2022
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