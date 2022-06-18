مبارك الشهري: يبقى الأهلي ويهبط من يهبط

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي مبارك الشهري، أن نادي الأهلي ركن هام من أركان الكرة السعودية، مشيرًا لأهمية مباراة الأهلي والرائد.

وقال “الشهري” في حديثه: “اللاعبين السابقين المتواجدين بالتمرين أكثر حرصًا على الأهلي من الأعضاء الذهبين، وبالنسبة للنادي فأنا أقولها صراحة يبقى الأهلي ويهبط من يهبط”.

وأضاف: “الأهلي ركن أساسي من أركان الكرة السعودية ومباراة الرائد تاريخية بالنسبة للأهلي، تكاد تكون أهم مباراة آخر 40 سنة بالنسبة للأهلي لأنها تحديد مصير”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.