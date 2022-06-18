سلالتان أوميكرون يتسببان في ارتفاع وتيرة الإصابات

وكالات(صدى):

عاد القلق من جديد بسبب ظهور سلالتان جديدتان من متحور أوميكرون؛ والذين تسببوا في ارتفاع وتيرة الإصابات حول العالم.

وظهرت سلالتا أوميكرون الجديدتان بي أيه.4 و بي أيه.5 في جنوب أفريقيا، حيث يرجح البعض أن تصبحان في وقت قصير الأكثر انتشارا في أوروبا.

ويرى العلماء أن قدرة متحورا بي أيه.4 و بي أيه.5 ستتفوق على قدرة غيرهما من المتحورات، بل إن هذا هو ما حدث بالفعل في البرتغال، فأصبح أحدهم الأكثر تفشيا بين البرتغاليين.