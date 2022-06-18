سلالتان أوميكرون يتسببان في ارتفاع وتيرة الإصابات
عاد القلق من جديد بسبب ظهور سلالتان جديدتان من متحور أوميكرون؛ والذين تسببوا في ارتفاع وتيرة الإصابات حول العالم.
وظهرت سلالتا أوميكرون الجديدتان بي أيه.4 و بي أيه.5 في جنوب أفريقيا، حيث يرجح البعض أن تصبحان في وقت قصير الأكثر انتشارا في أوروبا.
ويرى العلماء أن قدرة متحورا بي أيه.4 و بي أيه.5 ستتفوق على قدرة غيرهما من المتحورات، بل إن هذا هو ما حدث بالفعل في البرتغال، فأصبح أحدهم الأكثر تفشيا بين البرتغاليين.
الرجل الحديدي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ ساعة واحدة
إلون موسك تراه رئيس الإستخبارات الإقتصادية الأمريكية وليس شخص عادي
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 4066 ] نشر منذ 31 دقيقة
ماهذه الصدف العجيبة يبدو انهم لن يتوقفو عن تطوير هذه الفيروسات قبل ان يحققو اهدافهم بالقضاء على نصف سكان الكوكب على الاقل